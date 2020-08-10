Китайский вирус продолжает распространятся по Одесской области

Только за последние сутки от инфекции скончались четыре человека. Такую информацию обнародовали в пресс-службе обладминистарции, передает Politeka.net

В течение 9 августа количество заразившихся жителей Одесской области выросло на 65 человек. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 4230 случая болезни.

Вчера от осложнений, вызванных опасной инфекцией погибли четыре человека, количество смертей достигло 71.

Отмечается, что случаев выздоровления от вируса зафиксировано за вчера не было.

В тоже время в Одесской инфекционной больнице продолжается наплыв больных.

Так, на 9 августа, в палатах находится 221 пациент с осложнениями и с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Из них 27 человек находятся в тяжелом состоянии, 194 — в состоянии средней тяжести.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 545 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 879 одесситов.

Ранее сообщалось, в Одессе очагом заражения оказался детский дом «Жемчужинка». По словам директора городского департамента образования Елены Буйневич, после того, как вирус нашли у одного сотрудника детского дома, было проведено тестирование всех детей и взрослых в учреждении. COVID-19 нашли у 15 детей и двух взрослых

Напомним, карантин в Украине пересмотрели, кого ждут ослабления: новый список МОЗ.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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