Жителям Одессы объяснили, как вырастут тарифы на газ для бытовых потребителей

Всё дело в том, что уже с августа месяца стартовали нововведения, по которым правительство перестанет контролировать цены на голубое топливо. В связи с этим тарифы на газ могут стремительно взлететь вверх, пишет Обозреватель .

Перед началом отопительного сезона многих одесситов волнует вопрос, что же будет с ценами на коммунальные услуги. Особенно это касается цены на газ. Эксперты не исключают, что уже зимой украинцев, будет ожидать подорожание газа с 3 до 10 гривен за кубометр.

"Цена будет разная. Это будут тарифные планы, которые сможет предлагать им поставщик. На первом этапе будут месячные, годовые тарифные планы", – предупреждают в Нафтогазе.

Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает. В среднем кубометр стоит около 3,3 грн. Поэтому на 7% поднял свой тариф и украинский монополист "Нафтогаз".

"Что получит потребитель? Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тыс. за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тыс. Это рынок", – предупреждает эксперт Артем Копман.

Ранее мы писали, что с 1 августа жители Одессы смогут выбирать себе поставщиков голубого топлива самостоятельно. А вот цена на него будет зависеть от рынка, потому что с этого периода времени государства перестает контролировать цену на газ.

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