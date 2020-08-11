Жители Одессы рассказали, что думают о протестах, которые вспыхнули в Беларуси после выборов

Своими мыслями они поделились местным СМИ, передает Politeka.net(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Мнения людей разделились, при этом нужно отметить, что некоторые одесситы отказались комментировать ситуацию. Они объяснили это тем, что совершенно не в курсе того, что происходит в соседней стране.

«Старье не хочет отпускать. Им хорошо, что власть, сосредоточенная у них в руках. Хоть я и пожилой человек, но считаю, что молодым нужно уступать дорогу. Старье нужно менять однозначно», - говорит одесситка.

«Я за Лукашенко. Он с Путиным нашел общий язык, и лучше не менять коней на переправе», - считает пожилой мужчина.

«Столько лет править, я считаю, нельзя. Любая власть должна менять, иначе это приводит к коррупции», - поделился своими мыслями одессит.

«Лукашенко держится за власть любимыми способами. Другой вопрос, сколько люди будут это терпеть», - говорит еще один житель Одессы.

«По сути у Лукашенко произошло обнуление, как у Путина, просто в другой форме, неприкрыто. Судя по настроениям людей, выборы сфальсифицировали. Если людей посадили только за песню Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца», то я считаю, что власть нужно менять», - убежден участвующий в опросе.

«Лукашенко- пророссийский президент, но важен выбор народа. Я на стороне народа», - рассказала одесситка.

«Мы в Украине не знаем, что происходит, а куда нам до Беларуси», - говорит мужчина.

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