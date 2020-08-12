В Одессе неизвестные грозятся взорвать аэропорт

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, анонимное сообщение о минирование Одесского аэропорта пришло на спецлинию полиции, в среду, 12 августа, в 10:38, передает Politeka.net

На место происшествия были экстренно направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГСЧС. Из здания аэропорта эвакуировали персонал и посетителей.

Очевидцы в соцсетях деляться фотографиями с места происшествия.

Подробности будут позже.

Ранее сообщалось, в курортной зоне Одессы выявили огромный склад боеприпасов.

Событие произошло в районе Большого Фонтана.

Рано утром в полицию поступил сигнал о том, что при строительстве жилого дома на улице Мореходной возле парка «Юность», рабочие нашли предмет, похожий на гранату.

Прибывшие на место полицейские и специалисты-взрывотехники обследовали территорию и извлекли из земли 265 взрывоопасных предметов: 154 гранаты Ф-1, 28 подрывников к снарядам, 11 минометных мин 82 мм, одну 120-мм мину, 29 артиллерийских снарядов калибра 37 мм, 17 артснарядов 45 мм, 23 артснаряда 75 мм, два артиллерийских снарядов 152 мм.

Отмечается, что все боеприпасы ориентировочно времён второй мировой войны. Они будут уничтожены на полигоне.

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