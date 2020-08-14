Одесситы не остались в стороне и поддержали соседскую страну Беларусь

Активисты патриотических организации в центре Одессы провели свою акцию протеста против действий силовиков, которые избивают белорусов на улицах и сажают их в тюрьмы по приказу Александра Лукашенко. Жители Одессы в знак поддержки повесили «чучело омоновца» на Приморском бульваре, а также обернули Дюка в белорусский флаг.

В руках одесситы держали плакаты с такими надписями: «Свободу сябрам, вон диктатора», «Молодёжь за демократию», «Нет диктатуре в соседних с Украиной странах» и прочие.

«Мы хотим поддержать соседскую страну в их требованиях: свободных выборах и праве открыто выражать свое мнение. Мы против диктатуры», - говорит молодая девушка, которая пришла на акцию протеста.

До этого мы сообщали, что жители Одессы рассказали, что думают о протестах, которые вспыхнули в Беларуси после выборов.

Мнения людей разделились.

«Старье не хочет отпускать. Им хорошо, что власть, сосредоточенная у них в руках. Хоть я и пожилой человек, но считаю, что молодым нужно уступать дорогу. Старье нужно менять однозначно», - говорит одесситка.

«Я за Лукашенко. Он с Путиным нашел общий язык, и лучше не менять коней на переправе», - считает пожилой мужчина.

«Столько лет править, я считаю, нельзя. Любая власть должна менять, иначе это приводит к коррупции», - поделился своими мыслями одессит.

«Лукашенко держится за власть любимыми способами. Другой вопрос, сколько люди будут это терпеть», - говорит еще один житель Одессы.

«По сути у Лукашенко произошло обнуление, как у Путина, просто в другой форме, неприкрыто. Судя по настроениям людей, выборы сфальсифицировали. Если людей посадили только за песню Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца», то я считаю, что власть нужно менять», - убежден участвующий в опросе.

«Лукашенко- пророссийский президент, но важен выбор народа. Я на стороне народа», - рассказала одесситка.

«Мы в Украине не знаем, что происходит, а куда нам до Беларуси», - говорит мужчина.

Напомним, десяток харьковчан поддержали белорусов в "изгнании" Лукашенко, слышен гимн Украины: видео.

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