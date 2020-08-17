В преддверии нового учебного года стало известно, как будут функционировать одесские общежития в период карантина

Информацию обнародовали в пресс-службе МОЗ Украины, передает Politeka.net

Поскольку учебный год приближается, украинцам напомнили, как должны будут работать общежития в период карантина.

Пока сохраняется карантинный режим в стране, общежития будут работать по специально оговоренным правилам.

Так, на входе в общежитие должны повесить специальные плакаты с информацией о китайском вирусе, а также разместить антисептик для обработки рук.

В МОЗ подчеркнули, что каждого посетителя, включая работников, который намерен пройти в помещение, должны проверить на отсутствие температуры или симптомов респираторных болезней.

Жителям общежития необходимо надевать защитные маски или респираторы каждый раз, как только они покинут свою комнату. Это касается всех мест общего пользования: кухни, коридоров, санузла и лестничных площадок.

Администрация общежития должна запастись антисептиками и спецсредствами для тщательной уборки помещений (каждые три-четыре часа), проверять наличие жидкого мыла и бумажных полотенец в уборных, контролировать ношение масок, ограничивать массовые собрания сотрудников или жильцов в закрытых помещениях, а также предусмотреть доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены и личных вещей тем людям, которые находятся в комнате на самоизоляции.

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