Лето в Одессе понемногу подходит к концу, и погода на этой недели напомнит жителям, что до осени остались считанные дни

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей утверждают, что погода с 25 по 30 августа в городе будет разной, передает Politeka.net

В начале недели Одесса попала под влияние антициклона, который будет хозяйничать до ее середины, а затем его сместит атмосферный фронт, который принесет похолодание с дождями и грозами.

Во вторник, 25 августа, на смену пасмурному утру пришел ясный день, правда вечером небо снова затянется облаками. Синоптики не прогнозируют в этот день дождя. Температура воздуха утром +19+21 градусов, днем +25+27. Прогнозируется умеренный, южный ветер.

В среду, 26 августа, погода в Одессе начнет меняться.

Уже днем небо затянется тучами и, по всей вероятности, будет кратковременный дождь, возможно с грозой. Однако температура воздуха повысится на несколько градусов тепла и составит +26+29 градусов. Ветер поменяет свое направление и начнет дуть с северо-запада.

В четверг, 27 августа в городе снова распогодится. Вероятность осадков будет низкой. Метеорологи прогнозируют усиление переменного ветра. Его порывы достигнут 10-13 метров в секунду. Температура воздуха утром +19 +20, днем +27+29 градусов. Волны на море поднимутся до 0,7 метров в высоту.

В пятницу, 28 августа, ночью в Одессе ожидается облачная погода, которая утром прояснится, днем и вечером история повторится. Без осадков. Надо сказать, что по сведениям метеорологов, это день будет очень ветреным, северо-западный ветер будет дуть весь день и порывы его составят 12-14 метров в секунду. Температура воздуха снова упадет +21+26 градусов.

Суббота и воскресенье на этой недели будут ясными и солнечными, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +19+21, днем будет колебаться в пределах +24+26 градусов.

Напомним, что атмосферный фронт накроет Украину, погода резко изменится: где ударят дожди и похолодает.

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