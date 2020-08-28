Российская актриса с одесскими корнями Нонна Гришаева, которая угодила в базу «Миротворца», приехала в Одессу
Об этом сама артистка похвасталась в соцсетях, передает Politeka.net
На обнародованных фотографиях любительница Путина и крымнашистка позирует вовсю на фоне одесских достопримечательностей, гуляет по пляжу, а также катается на яхте.
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На это уже с гневом отреагировал известный российский журналист Аркадий Бабченко. На своей странице в Фейсбук он резко раскритиковал президента Владимира Зеленского за то, что он позволяет осуществлять ползучую оккупацию Украины Россией.
«Нонна Гришаева. Родилась в 1971 году в Одессе. Гражданка РФ. Ватница полная. Абсолютная. Крымнашистка. Путинистка. Слава России. Первый канал. Заслуженная артистка. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Губернатором московской области назначена худруком какого-то там театра.
Ну то есть полный набор. Такой мини Прилепин в юбке», - написал Бабченко.
Он отметил, что видимо мольбы Гришаевой о услышал сам президент, раз позволил ей гулять по Одессе.
« Вова пустил-таки Нонночку домой. Ну, свой же человек,
Смешной Президент «молодого государства Украина». Вот скажите мне после этого ролика — как вот такое может ходить по улицам города, одним из первых отстоявшего независимость Украины? Чувство собственного достоинства у государства есть вообще, или нет?.. Будет ползучее тихое поглощение. В первую очередь через русский язык, конечно. Вся эта риторика вернется. О двуязычии. О праве говорить на своем языке. О праве смотреть кино. О праве учиться. За ней вернется риторика о праве потреблять культурный продукт. Путин, конечно, редиска, но Пушкин-то с Достоевским!» — возмущается журналист.
В тоже время Госпогранслужба Украины допуск Гришаевой в Украину не комментирует.
Напомним, звезда известной группы оскандалился заявлением о ситуации в Украине.
Как сообщала Politeka, российские звезды, унизившие украинцев, собрались в Харьков: "Если будет надо, заберем Одессу".
Также Politeka писала, что известный музыкант призвал Путина захватить Украину и дико осрамился: "весь Совок вернул бы".