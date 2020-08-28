В одном из районов Одессы полицейские оцепили детскую площадку из-за подозрительного чемодана

Событие произошло в пятницу днем, 28 августа на Маршала Говорова, пишут местные СМИ .

Бдительные прохожие заметили, как на детской площадке по указанному адресу неизвестные люди оставили чемодан и ушли.

Очевидцы вызвали правоохранителей, которые оцепили площадку и сейчас ожидают приезда взрывотехников.

Подробности будут позже.

Ранее сообщалось, что в Одессе полиция разоблачила мужчину, который грозился взорвать аэропорт.

Лжеминером оказался 52-летний житель Ананьевского района, который работает охранником. Его разыскали на улице Привозной в течение часа после звонка в полицию. При нем правоохранители обнаружили телефон, с которого и поступил ложный вызов.

Мужчина признался в содеянном и объяснил, что таким образом, он хотел «привлечь внимание одесских и областных оперов».

«Да, я позвонил на “102”. Уже звонил несколько раз. Да, я позвонил и сказал, что взорву аэропорт. Я никого не минировал, я сказал на словах», - говорит охранник.

За подобную выходку ему светит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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