В одном из районов Одессы полицейские оцепили детскую площадку из-за подозрительного чемодана
Событие произошло в пятницу днем, 28 августа на Маршала Говорова, пишут местные
Бдительные прохожие заметили, как на детской площадке по указанному адресу неизвестные люди оставили чемодан и ушли.
Очевидцы вызвали правоохранителей, которые оцепили площадку и сейчас ожидают приезда взрывотехников.
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Подробности будут позже.
Ранее сообщалось, что в Одессе полиция разоблачила мужчину, который грозился взорвать аэропорт.
Лжеминером оказался 52-летний житель Ананьевского района, который работает охранником. Его разыскали на улице Привозной в течение часа после звонка в полицию. При нем правоохранители обнаружили телефон, с которого и поступил ложный вызов.
Мужчина признался в содеянном и объяснил, что таким образом, он хотел «привлечь внимание одесских и областных оперов».
«Да, я позвонил на “102”. Уже звонил несколько раз. Да, я позвонил и сказал, что взорву аэропорт. Я никого не минировал, я сказал на словах», - говорит охранник.
За подобную выходку ему светит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
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