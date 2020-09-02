С 1 сентября некоторым жителям Одесского региона повысят пенсии, однако далеко не всем

Как сообщили на официальной странице Пенсионного фонда в Фейсбуке, основанием стало повышение минималки до 5000 гривен, передает Politeka.net

В связи с этим, пенсию увеличат неработающим пенсионерам, достигшим 65 лет и у которых есть страховой стаж. Для мужчин он составляет 35 лет, для женщин — 30 лет.

В фонде подчеркнули, что пенсии пересчитают 1,6 млн пенсионерам.

«Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 гривен (4723 грн х 40%) до 2000 гривен (5000 грн х 40%) с учетом роста минимальной зарплаты», - говорится в сообщении.

В тоже время новые пенсии уже начнут выдавать с сентября нынешнего года.

Нужно обратить внимание, что работающим пенсионерам перерасчет с использованием нового показателя минималки будет осуществляться только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

Ранее мы рассказывали о новых надбавках к пенсиям.

Как заявила нардеп Галина Третьякова, скоро в Украине могут утвердить специальные надбавки к пенсиям гражданам, достигшим возраста 75 лет.

Это будут доплаты для тех пенсионеров, которые в советское время получали небольшие зарплаты. Это будут такие же доплаты, как те, которые были официально утверждены в 2020 году для 80-летних украинцев.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить

Также Politeka писала, что новую пенсию с 1 сентября получат не все