Синоптики предупредили, что в пятницу, 4 сентября, погода в Одессе внезапно испортится

Всё дело в том, что на город надвигается атмосферный фронт, который принесет дождь, грозу и штормовой ветер, сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По их данным, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается сильный дождь, гроза.

Ветер будет дуть северо-западный, 9-14 метров секунду, утром и днем ​​порывы составят до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью значительно упадет и составит 20-22 градусов, днем ​​поднимется до 25-27 граудсов.

Температура морской воды останется без изменений 22-23 градусов.

По области ожидается облачность с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, утром и днем ​​порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью 17-22 °С, днем ​​22-27 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы сообщали, в среду, 2 сентября, жители Одессы наблюдали самый настоящий смерч.

Его увидели прямо на беговой дорожке Одесского ипподрома. Кадрами грозного природного явления поделились наблюдатели в местных пабликах.

На них видно, как высокий смерч движется по беговой дорожке. К счастью, людей в это время там не было.

Обратим внимание, что нетипичные для наших краев смерчи в последнее время стали довольно обычным явлением в Одесской области, однако в городе их видят не так часто. Чаще всего смерчи образуются из-за столкновения теплого влажного воздуха с сухим холодным.

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