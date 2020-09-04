Синоптики предупредили, что в пятницу, 4 сентября, погода в Одессе внезапно испортится
Всё дело в том, что на город надвигается атмосферный фронт, который принесет дождь, грозу и штормовой ветер, сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
По их данным, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается сильный дождь, гроза.
Ветер будет дуть северо-западный, 9-14 метров секунду, утром и днем порывы составят до 15-20 метров в секунду.
Температура ночью значительно упадет и составит 20-22 градусов, днем поднимется до 25-27 граудсов.
Температура морской воды останется без изменений 22-23 градусов.
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По области ожидается облачность с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, утром и днем порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура ночью 17-22 °С, днем 22-27 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы сообщали, в среду, 2 сентября, жители Одессы наблюдали самый настоящий смерч.
Его увидели прямо на беговой дорожке Одесского ипподрома. Кадрами грозного природного явления поделились наблюдатели в местных пабликах.
На них видно, как высокий смерч движется по беговой дорожке. К счастью, людей в это время там не было.
Обратим внимание, что нетипичные для наших краев смерчи в последнее время стали довольно обычным явлением в Одесской области, однако в городе их видят не так часто. Чаще всего смерчи образуются из-за столкновения теплого влажного воздуха с сухим холодным.
Напомним, что атмосферный фронт накроет Украину, погода резко изменится: где ударят дожди и похолодает.
Как сообщала Politeka, когда в Украине ударят заморозки, синоптики поразили прогнозом погоды: "Уже в конце....".
Также Politeka писала, что атмосферный фронт ударит по Украине дождями: какие области пострадают на праздники.