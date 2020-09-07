Отопительный сезон в Одессе под угрозой срыва из огромных долгов перед Нафтогазом
Всё дело в том, что Одесский регион отличился количеством предприятий-должников, всего 23 компании, сообщают местные СМИ.
Так, в Одессе находится 15 компаний-должников, в Черноморске – 2, в Подольске, Раздельной, Овидиополе, Хлебодарском, Беляевке и Рени – по одной.
По информации «Нафтогаз Украина», для стабильного сотрудничества с предприятиями, они должны соблюдать уровень расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций).
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Ранее мы сообщали, для украинцев, которые получают субсидии на газ, ввели новое правило.
В частности, потребители природного газа, получающие субсидии, обязаны немедленно уведомлять органы соцзащиты о смене поставщика топлива. Иначе льготы и субсидии могут насчитать неправильно.
Ежемесячно органы соцзащиты получают от поставщиков газа информацию о тарифах.
Такое правило связано с тем, что в Украине с 1 августа ввели рынок природного газа, который предполагает выбор компании и цены при покупки голубого топлива. Стоит также напомнить, что Нафтогаз Украины повысил цену на газ для населения в сентябре на 45%.
"Эти сведения получаются на основании полученной от льготников и получателей жилищных субсидий информации о наборе получаемых ими жилищно-коммунальных услуг, а также о данных предприятий – поставщиков этих услуг (название, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и т.п.). Своевременное предоставление информации об изменении исполнителей ЖКУ обеспечит актуальный и правильный расчет размера субсидий и льгот", – сообщили в Минсоц.
Напомним, жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто больше не получит денег.
Как сообщала Politeka, украинцам массово урежут соцвыплаты, жесткое решение Кабмина: что будет с субсидиями и льготами.
Также Politeka писала, что украинцам ужесточили правила получения субсидии: "деньги придется вернуть, если...".