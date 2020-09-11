В Ананьеве Одесской области с почестями провели в последний путь погибшего на Донбассе воина ВСУ Руслана Волкова

Репортаж с похорон обнародовала пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, в которой боец служил огнеметчиком, передает Politeka.net

Попрощаться с Русланом пришли его побратимы, родственники и друзья, представители командования части, а также очень много людей.

Гроб с прикрытым телом погибшего пронесли сквозь живой коридор под звуки военного оркестра.

Отпевал бойца капеллан одесской бригады морпехов Александро Чоков. Волкова похоронили на кладбище имени Шестой сотни.

Ранее мы сообщали, что 6 сентября в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате взрыва были ранены двое военнослужащих.

Спустя сутки боец скончался в больнице от многочисленных ожогов. Погибшим оказался матрос, огнеметчик огнеметного взвода рода радиационной химической биологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Михайловик Волков.

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