Подъем танкера Delfi наконец состоялся
Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».
Приводим слова автора без комментариев.
Судно окончательно транспортировали с места аварии – из акватории пляжа «Дельфин» возле Одессы.
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По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами ГЭИ в Одесской области, выявлено превышение нормированных значений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов. Их показатель 10 сентября составляет 0,09 мг/дм3.
Общая сумма ущерба в результате утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тысячи долларов (около 453 тысяч гривен). Эта сумма окончательная.
Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена. Также с целью недопущения возникновения нарушений в сфере природоохранного законодательства и избежания загрязнения акватории Черного моря ГЭИ в Одесской области направлено письмо в ГП "АМПУ" с требованием немедленно информировать Госэкоинспекцию в случае обнаружения утечек с судна и загрязнения акватории, где оно будет находиться после транспортировки.
У многих сейчас возникнет вопрос, почему сумма убытков такая невысокая?
Потому что сегодня убытки за сброс всех загрязняющих веществ в водные объекты рассчитываются по одинаковой методике. Убытки за попадание одинакового количества нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковые. Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме чем масло.
Госэкоинспекция не может идти наперекор законодательно установленным методикам и обсчитывать убытки по-своему. Однако мы можем инициировать изменения.
Мы уже разрабатываем проекты законодательных изменений, чтобы сумма убытков за такие вопиющие нарушения, как разлив нефтепродуктов в акватории моря, составляла действительно значительную сумму. Владельцы судов должны бояться сбрасывать в воду опасные вещества из-за угрозы взысканий миллиардов гривен. Только так сможем избегать таких ситуаций, как с танкером Delfi, который транспортировали лишь через год после аварии.