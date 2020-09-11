Подъем танкера Delfi наконец состоялся

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Приводим слова автора без комментариев.

Судно окончательно транспортировали с места аварии – из акватории пляжа «Дельфин» возле Одессы.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами ГЭИ в Одесской области, выявлено превышение нормированных значений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов. Их показатель 10 сентября составляет 0,09 мг/дм3.

Общая сумма ущерба в результате утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тысячи долларов (около 453 тысяч гривен). Эта сумма окончательная.

Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена. Также с целью недопущения возникновения нарушений в сфере природоохранного законодательства и избежания загрязнения акватории Черного моря ГЭИ в Одесской области направлено письмо в ГП "АМПУ" с требованием немедленно информировать Госэкоинспекцию в случае обнаружения утечек с судна и загрязнения акватории, где оно будет находиться после транспортировки.

У многих сейчас возникнет вопрос, почему сумма убытков такая невысокая?

Потому что сегодня убытки за сброс всех загрязняющих веществ в водные объекты рассчитываются по одинаковой методике. Убытки за попадание одинакового количества нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковые. Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме чем масло.

Госэкоинспекция не может идти наперекор законодательно установленным методикам и обсчитывать убытки по-своему. Однако мы можем инициировать изменения.

Мы уже разрабатываем проекты законодательных изменений, чтобы сумма убытков за такие вопиющие нарушения, как разлив нефтепродуктов в акватории моря, составляла действительно значительную сумму. Владельцы судов должны бояться сбрасывать в воду опасные вещества из-за угрозы взысканий миллиардов гривен. Только так сможем избегать таких ситуаций, как с танкером Delfi, который транспортировали лишь через год после аварии.