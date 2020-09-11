В Одессе митинговали под стенами ОГА против разрешения пророссийским террористам инспектировать позиции ВСУ на Донбассе

Так, 10 сентября активисты разных общетсвенных организаций и участики боевых дейтсвий в зоне ООС собрались на проспекте Шевченко и выразили недоверие действующему президенту Украину Владимиру Зеленского, пишут местные СМИ .

Как рассказали участники акции, они против того, чтобы в Минске что-то обсуждали и решали с врагами Украины.

В руках они держали плакаты с надписями: «Импичмент», «Российская тишина слишком громкая», «Руки прочь от армии».

Ранее, сеть потрясло известие о договоренностях трёхсторонней контактной группы в Минске о совестных инспектированиях украинских позиций ОБСЕ с террористами «ДНР».

Оккупационные власти "ДНР" заявили, что Украина согласилась допустить их на позиции ВСУ под Горловкой для "совместной инспекции" укреплений подразделений ОС.

Их главарь Денис Пушилин заявлял, что ВСУ копают новые траншеи, и пригрозил обстрелом населенного пункта.

В ответ Украина не выдвинула подобные требования, хотя была информация о том, что боевики укрепляются.

Ранее мы сообщали, что 6 сентября в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате взрыва были ранены двое военнослужащих.

Спустя сутки боец скончался в больнице от многочисленных ожогов. Погибшим оказался матрос, огнеметчик огнеметного взвода рода радиационной химической биологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Михайловик Волков.

Напомним, "Вся жизнь была впереди": молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

Как сообщала Politeka, ВСУ феерично разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.

Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.