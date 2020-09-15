В Одессе сотрудники экстренных служб ищут бомбу в Аркадии
Так, рано утром, 15 сентября, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании Аркадийской аллеи. Об этом сообщили пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net
На место происшествия в срочном порядке выдвинулись следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям.
Подробности будут позже.
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Отметим, что вчера неизвестные угрожали взорвать здание суда, супермаркет и Екатерининскую площадь. Специалисты обследовали объекты и никаких взрывных устройств не обнаружили.
До этого мы писали, что в Одессе вспыхнул пожар на предприятии по производству пельменей и других полуфабрикатов.
Огненное ЧП случилось поздно вечером 14 сентября по улице Средняя, 36 на территории завода «Левада».
По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что возгорание произошло в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.
Пожарники ликвидировали пламя в 23:13 на общей площади 30 кв. м. Результате ЧП огонь уничтожил отделку потолка, повредил перекрытия, кровлю, имущество и оргтехнику в кабинете.
По предполагаемой версии спасателей – это поджог.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.
Напомним, массовое минирование сотрясает Одессу: тысячи людей в опасности, кадры с места
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