Сообщение пришло в рано утром

В Одессе сотрудники экстренных служб ищут бомбу в Аркадии

Так, рано утром, 15 сентября, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании Аркадийской аллеи. Об этом сообщили пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

На место происшествия в срочном порядке выдвинулись следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям.

Подробности будут позже.

Отметим, что вчера неизвестные угрожали взорвать здание суда, супермаркет и Екатерининскую площадь. Специалисты обследовали объекты и никаких взрывных устройств не обнаружили.

До этого мы писали, что в Одессе вспыхнул пожар на предприятии по производству пельменей и других полуфабрикатов.

Огненное ЧП случилось поздно вечером 14 сентября по улице Средняя, ​​36 на территории завода «Левада».

По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что возгорание произошло в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.

Пожарники ликвидировали пламя в 23:13 на общей площади 30 кв. м. Результате ЧП огонь уничтожил отделку потолка, повредил перекрытия, кровлю, имущество и оргтехнику в кабинете.

По предполагаемой версии спасателей – это поджог.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

Напомним, массовое минирование сотрясает Одессу: тысячи людей в опасности, кадры с места

Как сообщала Politeka, телефонные террористы с новой силой взялись за Одессу

Также Politeka писала, десятки людей оказались в эпицентре ЧП в Одессе, съехались все службы: что происходит