В Одессе женщину подозревают в мошенничестве с социальными выплатами

Подробности рассказали в пресс-службе ГУНП, передает Politeka.net

Дело всё в том, что 35-летняя одесситка оформила документы на получения денежной помощи от государства для своей якобы малообеспеченной семь, хотя она таковой не являлась. Перед этим ее муж получил в наследство недвижимость и женщина целенаправленно об этом умолчала, чтобы не лишиться права на выплаты.

В полиции отметили, что на протяжении нескольких месяцев ушлая горожанка получила порядка 100- тысяч гривен, при этом женщина совершала дорогие покупки.

Вскоре обман был раскрыт сотрудниками государственного учреждения, которые обнаружили несоответствия в доходах.

Они оповестили об этом в правоохранительные органы.

Действия одесситки квалифицировали как мошенничество. Теперь женщине грозит штраф, исправительные работы или даже тюрьма на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, по Одессе разгуливал мошенник, который развел на кругленькую сумму три десятка моряков.

26-летний мужчина выманил у доверчивых людей порядка 80 тыс. долларов, обещая подыскать им работу с хорошей заработной платой.

В общей сложности от рук афериста пострадали 30 моряков, заплатив от 1500 до 4700 американских долларов и оказавшись не с чем.

В полиции выяснили, что злоумышленник в прошлом занимал руководящую должность в одном из агентств по трудоустройству моряков на иностранные суда. Будучи уволенным, он продолжал изображать из себя директора и принимать клиентов.

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