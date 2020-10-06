На Херсонщине женщина убила собственного ребенка, потому что не могла его вылечить

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Так, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в Северо-Крымском канале.

По данным полиции, тело 4-летнего мальчика было обнаружено в воде у берега Северо-Крымского канала в Скадовском районе.

По предварительной версии следствия, преступление совершила 36-летняя мать мальчика, потому что он тяжело болел.

О трагедии полицейские узнали от 41-летнего отца погибшего ребенка. Он рассказал, что не живет с бывшей женой, но каждый день видел женщину с сыном во дворе. Когда два дня подряд он не мог застать их дома, и на телефонные звонки женщина не отвечала, мужчина обратился в полицию.

Осмотрев дом, полицейские обнаружили женщину в хозяйственном помещении. По их словам, она была в крайне подавленном состоянии. При этом ребенка нигде не было. Тогда женщина рассказала, что ее сын с рождения страдал тяжелым недугом, а недавно ему стало хуже. Потеряв надежду на его выздоровление, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала.

По словам жительницы Херсонской области, она изначально была настроена покончить с собой и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Однако мальчик утонул, а женщине удалось выбраться из воды. Позже тело 4-летнего ребенка нашли в воде возле берега.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.