В Николаеве оборвалась жизнь трехлетнего мальчика прямо в его день рождения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Новости-N".

Так, в воскресенье, 4 октября, в Николаеве погиб 3-летний ребенок, выпавший из окна шестого этажа 9-этажного дома.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на очевидцев трагедии, в семье готовились к празднованию дня рождения ребенка - маленькому Илье исполнилось 3 года. Родители на несколько минут оставили малыша без присмотра, но этого хватило, чтобы он выпал из окна 6-го этажа.

На место вызвали скорую. Врачи еще застали ребенка живым, однако спасти мальчика все же не удалось - от полученных травм он скончался.

Известно, что расследование инцидента проводит Корабельный райотдел полиции.

Ранее также сообщалось, что в Виннице мальчик выпал из окна. Известно, что ребенок играл в квартире вместе со своим восьмилетним братом. Дети открыли окно и тогда младший оперся на москитную сетку, которая его не выдержала, и он полетел вниз.

Упав с восьмого этажа, 4-летний ребенок получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Ребенок умер во время оказания ему первой медицинской помощи. По факту смерти 4-летнего мальчика полицией было открыто уголовное производство.

Напомним, трагедия в день рождения: в Днепре во время праздника оборвалась жизнь 7-летнего мальчика.

Ранее Politeka сообщала, что в Днепре пропала без вести 13-летняя девочка: фото и особые приметы.

Также Politeka писала, что на Харьковщине бесследно исчез мальчик, родители молят о помощи: фото и приметы.