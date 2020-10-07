На территорию Одессы прибыл военный корабль Великобритании

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Думскую".

Так, одесские журналисты отметили, что эсминец противовоздушной обороны Королевских военно-морских сил Великобритании HMS Dragon D35 зашел в Одессу.

Корабль ошвартовался в 16-м причале морского вокзала.

Следует отметить, что в открытом море британский корабль встретил катер ВМС Украины "Старобельск".

В Одессе сообщают, что британский "Дракон" посетил город после патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии. "Дракон" осуществлял патрулирование в течение трех недель. Задание он выполнял вместе с десантным кораблем HMS Albion L14.

Следует отметить, что "Дракон" оказался в регионе впервые. В акваторию Черного моря он вошел 4 октября.

"Дракон" - это единственный корабль ВМС Великобритании, который несет на обоих бортах в носовой части изображение красного валлийского дракона - национального символа Уэльса.

Водоизмещение корабля - 8500 тонн, длина - 152 метра, ширина - 21 метр, осадка - более 7 метров. Корабль вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Также н "Драконе" предусматривается система противолодочной защиты. Максимальная скорость - более 30 узлов, экипаж - от 190 до 235 человек.

Как известно, ранее британские военные принимали участие в учениях "Объединенные усилия-2020". Во время учений украинские и британские десантиники слаженно работали вместе и готовились дать отпор условному противнику.

Напомним, в Украине может появиться военная база Великобритании.

Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Украине.

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