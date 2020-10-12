В одесской школе учительница с сепаратистскими взглядами унижает детей, которые ей отвечают на украинском языке

Инцидент произошёл на прошлой неделе в одесской гимназии №4. Об этом стало известно после публикации в Фейсбук-сообществе "Родители SOS", передает Politeka.net

Так, педагог с руганью набросилась на ученицу, которая забыла альбом по рисованию, и ответила ей на украинском языке. После этого она начала публично унижать школьницу.

Учитель при детях довела девочку до слез, а потом сказала ей не рыдай. Также преподаватель говорит детям, что девочка ставит себя выше всех, потому что общается на украинском языке.

На аудиозаписи, которая прилагается слышен разговор учителя в классе.

«А ну как встань, поднялась, как ты отвечаешь мне? Постой и подумай, так нельзя отвечать. Если она на украинском языке говорит, так она выше нас, пришла без ничего, альбом не принесла, а права качает", - говорит учительница.

Публикация вызвала бурные комментарии в соцсетях. Люди приходят в бешенство от того, что творится в украинских школах и требуют уволить учительницу.

«Это ужас....это кошмар...я еле дослушалала .. а это "на первый раз прощаю". Что прощаешь? Ребенок захлёбывается слезами . Показалось ей ... Не так ей ответили ....дикость-дикая!»,

«Мозгов нет у этого "педагога",не адекватная женщина,я в ужасе...однозначно нужно ставить вопрос о ее увольнении по ст,и язык/мова тут не при чем,она просто не адекватная...»,

«Я бы закатила дикий скандал лично этому ,,учителю,,. Написала бы директору. И звоните на главгую минобразования»,

«Это ужас» , - высказались в сети.

Ранее мы рассказывали, что, по словам писателя Антона Мухарского, ненависть к украинскому языку начинается еще со школы.



"А вы пробовали, господа, родившись в русскоязычной семье в Киеве, Харькове, Одессе или Днепре, перейти в школе на украинский язык? Сразу: гы-гы-гы, тупой селюк, жлоб, де*ил, ч*о, козел, утирок...", - отметил он.

Напомним, Фарион набросилась на украинцев-любителей русских имен, гремит скандал.

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