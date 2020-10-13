В Херсонской области разгорелся скандал в одном из роддомов из-за смерти женщины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в селе Нижние Серогозы на Херсонщине во время родов скончалась 36-летняя женщина, а также ее ребенок. Родственники женщины винят в этой трагедии врачей, а те, в свою очередь, отрицают все и утверждают, что у женщины якобы случилась аллергическая реакция на определенные медицинские препараты.

Ожидалось, что Оксана будет рожать 27 сентября, однако у нее воды отошли раныше - 23.09.2020. Супруга Дмитрия в этот период дома не было, он был на заработках в Польше.

С женой он общался через Viber, но в последний раз Оксана выходила на связь с матерью Дмитрия. Она рассказала ей, что не может разговаривать, так как ей дали какую-то таблетку.

Мама Дмитрия приехала в роддом, и ей сказали, что таблетки дают всем рожающим женщинам. При этом, по словам врача, она сама покупает эти таблетки за свои деньги. Однако теперь врач уже все отрицает.

Несколько часов родные Оксаны не знали, как проходят роды, но позже раздался звонок из роддома, и им сказали, что она умерла, а за жизнь ребенка врачи еще борются.

Оказалось, что женщине сделали кесарево сечение. На помощь приехали специалисты из Херсона. Врач заявил, что ребенка "нечем было спасать", поэтому девочку увезли в Херсон в детскую областную больницу, однако спасти ее не удалось - она умерла.

По словам Дмитрия, врачи старались как можно быстрее похоронить Оксану. В день ее смерти никто не сообщил об этом в полицию.

Местные жители считают, что врачи допустили халатность. Кроме того, есть информация, что в тот день была 25-я годовщина свадьбы главного врача больницы и его жены, которая работает вместе с ним. Они якобы праздновали в больнице, поэтому не доглядели за роженицей.

Стоит отметить, что для Оксаны это были не первые роды. У нее уже есть две взрослые дочери.

Супруг Оксаны также уверяет, что вся беременность у его жены протекала хорошо, как и две предыдущих. Никаких аллергических реакций на те или иные медпрепараты, по его словам, у женщины не было. Кроме того, он удивился, почему в таком случае предварительно не провели анализы, чтобы выяснить, на какие лекарства может быть аллергия у роженицы. Также Дмитрий рассказал, что до этого Оксана рожала в этой же больнице, и никаких проблем не было.

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