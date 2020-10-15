В Херсоне переселенка из Луганщины покончила с собой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Kherson.net.ua.
Так, 59-летняя женщина, которая жила с семьей в херсонском общежитии, выпрыгнула из окна.
Трагедия произошла на улице Комкова в Херсоне в ночь с 13 на 14 октября. Выпрыгнула из окна 59-летняя женщина, переселенка из Луганской области. Она жила в этом общежитии, 4-й этаж которого является местом компактного проживания переселенцев из зоны ООС. Вместе с женщиной жил ее незрячий муж, а также трое их внуков.
По данным херсонских СМИ, полицию вызвал местный житель Артем Кириченко, который живет в соседнем доме. Мужчина услышал крики и одним из первых был на месте трагедии.
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Женщина после того, как выпрыгнула из окна, была еще жива, но скончалась во время оказания помощи в автомобиле "скорой".
Супруг женщины рассказал журналистам, что его жена в течение последних четырех месяцев жаловалась на боли в голове и спине. Соседи сообщили, что женщина им рассказывала о том, что обращалась к врачам, однако не получила должной помощи от медиков. Также она говорила, что может не выдержать физических страданий.
Семья из Луганской области жила на пенсии мужчины и женщины, а также на социальную помощь от государства.
Официальной информации о трагедии пока нет.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области умерла роженица. Родственники женщины рассказали, что беременность протекала хорошо, а для самой жительницы Херсонской области это были уже третьи пологи. Родственники утверждают, что в день родов в больнице отмечали годовщину свадьбы, потому виной трагедии могло быть застолье медиков.
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