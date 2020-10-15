В Херсоне мошенник выманил у женщины почти 25 тысяч гривен, притворяясь сотрудником банка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Так, по данным правоохранителей, мошенник, притворяясь сотрудником банка, снял с карты жительницы Херсона 24 600 гривен.

По данным полиции, в Днепровское отделение обратилась 24-летняя женщина. Она сообщила, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка.

Мошенническим путем злоумышленник узнал данные банковской карты женщины и снял с карты 24 600 гривен.

По данному факту продолжается следствие.

Ранее также сообщалось, что полицейским удалось пресечь деятельность группы мошенников, которые действовали на территории сразу нескольких областей Украины. Так, в Винницкой области мошенники похитили с банковских счетов украинцев более миллиона гривен. Известно, что "действовали" пять человек, трое из которых на данный момент отбывают наказание в местах лишения свободы. Сначала будущим жертвам звонили, представляясь сотрудниками банка. Украинцам говорили о якобы блокировке их карт и предлагали "помощь", чтобы якобы возобновить работу карточек, указывая на то, что для этого необходимо назвать все свои персональные данные.

Напомним, полсотни украинцев попались на удочку днепровских мошенников: подробности схемы.

Ранее Politeka писала, что опасная мошенница устроилась в Харькове: украдены десятки миллионов.

Также Politeka сообщала, что банда воровок разбушевалась в Киеве, фото мошенниц: жители массово жалуются.