В Херсоне мошенник выманил у женщины почти 25 тысяч гривен, притворяясь сотрудником банка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
Так, по данным правоохранителей, мошенник, притворяясь сотрудником банка, снял с карты жительницы Херсона 24 600 гривен.
По данным полиции, в Днепровское отделение обратилась 24-летняя женщина. Она сообщила, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка.
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Мошенническим путем злоумышленник узнал данные банковской карты женщины и снял с карты 24 600 гривен.
По данному факту продолжается следствие.
Ранее также сообщалось, что полицейским удалось пресечь деятельность группы мошенников, которые действовали на территории сразу нескольких областей Украины. Так, в Винницкой области мошенники похитили с банковских счетов украинцев более миллиона гривен. Известно, что "действовали" пять человек, трое из которых на данный момент отбывают наказание в местах лишения свободы. Сначала будущим жертвам звонили, представляясь сотрудниками банка. Украинцам говорили о якобы блокировке их карт и предлагали "помощь", чтобы якобы возобновить работу карточек, указывая на то, что для этого необходимо назвать все свои персональные данные.
Напомним, полсотни украинцев попались на удочку днепровских мошенников: подробности схемы.
Ранее Politeka писала, что опасная мошенница устроилась в Харькове: украдены десятки миллионов.
Также Politeka сообщала, что банда воровок разбушевалась в Киеве, фото мошенниц: жители массово жалуются.