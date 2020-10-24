В редакцию ТАЙМЕРА поступила аудиозапись, на которой председатель одной из участковых избирательных комиссий обсуждает с сотрудником штаба одной из политсил механизмы фальсификации выборов 25 октября на данном участке.
Вначале записи «Александра» сообщает, что необходимо обеспечить на данном участке результат в 600 голосов за кандитата в мэры Одессы от партии «За майбутне» Калинчука. «Мне надо 600 голосов, что будем делать?» — интересуется у собеседника «Александра».
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В качестве вариантов решения проблемы предлагается фальсифицировать протокол подсчёта голосов. Председатель участковой комиссии сообщает, что его заместитель и секретарь тоже работают на эту политсилу, однако проблема заключается в том, что есть несколько членов комиссий, не участвующих в схеме. «Если бы все были наши, тогда да», — сетует председатель, намекая, что в этом случае можно было бы написать что угодно. На что «Александра» возражает, что, мол, протокол в любом случае заполняет секретарь комиссии, и он может в принципе написать что угодно. На что председатель говорит, что постарается исключить из процесса «посторонних» членов комиссии, но не может дать стопроцентной гарантии. «Александра» предлагает «пугать» незаинтересованных членов комиссии и «грозить» им. На что председатель отвечает, что это уже активно делают.
Также на записи зафиксирован процесс получения аванса для подкупа подконтрольных членов комиссий: «по тысяче», после чего «Александра» обещает, что остальную часть причитающегося «гонорара» им тоже выплатят после выборов.
Добавим, что это не единственная подобная запись, писланная нам. В настоящее время мы анализируем остальные прослушки.