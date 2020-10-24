В редакцию ТАЙМЕРА поступила аудиозапись, на которой председатель одной из участковых избирательных комиссий обсуждает с сотрудником штаба одной из политсил механизмы фальсификации выборов 25 октября на данном участке.

По словам приславшего нам это аудио, беседуют председатель комиссии участка № 348 в Суворовском районе Одессы и представитель штаба партии «За майбутне», кандидат в депутаты Одесского горсовета от этой политсилы Александра Бирзул-Лукашева. На записи собеседник несколько раз называет свою визави «Александрой» и «Сашенькой», так что в этом смысле всё сходится.