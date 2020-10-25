В воскресенье, 25 октября, на выборах мэра Одессы лидирует Геннадий Труханов, который баллотируется от собственной политической силы "Доверяй делам"
По информации Politeka.net, так показывают результаты экзитполов, которые проводит Студия Савика Шустера.
Труханов набрал 34,4% голосов.
Народный депутат из "Оппозиционной платформы – За життя" Николай Скорик, по предварительным подсчетам, набирает около 17,93% голосов.
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Народного артиста Украины и шоумена Олега Филлимонова, который пошел на мэрские выборы от партии "Слуга народа", поддерживают 13,75% граждан.
Сергей Кивалов от “Украинской морской партии” получает 5,44% голосов.
Петр Обухов, который баллотируется от “Европейской солидарности”, набирает 12,52%.
В Одесский городской совет, по данным экзитпола, предварительно проходят такие партии:
«Доверяй делам» действующего мэра Геннадия Труханова 23,77% голосов.
ОПЗЖ поддерживают 22,38%,
«Слуга народа» набирает 15,95%.
"ЕС" поддержали 12,72% жителей Одессы.
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