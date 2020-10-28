В Одессе запретили пускать посторонниих на территорию детских садов

Такое решение приняли в одесской мэрии, передает со ссылкой на местные СМИ.

По словам директора департамента образования и науки Елена Буйневич, запретить взрослым заходить в детские садики решили, чтобы обезопасить детей на период пандемии, ведь таким образом можно предотвратить скопление людей. Поэтому все праздничные мероприятия в учреждениях будут проходить в закрытом режиме.

«Участились вопросы о праздниках осени и других мероприятиях в садах. В сады запрещено заходить даже родителям, о каких операторах, фотографах, костюмерах речь? Категорически запрещено допускать к таким праздникам посторонних лиц. За это персональную ответственность несёт руководитель учреждения», - сообщила чиновница.

Также она отметила, что записать яркое видео и сделать фото можно поручить воспитателям, а затем отправить их родителям.

Ранее мы сообщали, что в Одессе и области продолжает увеличиваться число жерт от китайской инфекции.

По сотоянию на утро 28 октября вирус подхватили еще 567 человек.

Именно столько новых случаев заражения зарегистрировали на территории региона за последние сутки. Общее число заболевших уже составляет 23207 человек.

За минувшие сутки в Одесском регионе, к сожалению, 13 инфицированных не справились с недугом и закончили свою борьбу с COVID-19 летальным исходом. Общее число погибших составило 351 человек.

Но есть и хорошие новости. 3272 удалось вылечить от инфекции. Кроме того, 19584 болеют на данный момент, и у 24986 подозревают китайский вирус.