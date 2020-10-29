Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море, не исключено что в ближайшие дни они могут навестить Одессу

Четыре военных корабля НАТО через пролив Босфор вошли в акваторию Черного моря в четверг, 29 октября. Об этом сообщает Yoruk Işık в Твиттере, где размещены снимки захода кораблей.

В состав минно-тральной группы входят минные тральщики М35 "Duero" (Испания), M5556 "Alghero" (Италия), M645 "Orion" (Франция", 32 "Цибър" (Болгария"), 214 "Vice admiral Constantin Balescu" (Румыния). Флагманом группы является греческий корабль обеспечения A470 "Aliakmon".

Цели захода в Черное море минно-тральной группы SNMGMS2 не разглашаются. Тем не менее, нельзя исключать, что в этот раз соединение посетит в очередной раз Одессу.

Известно, что корабли стран НАТО пробудут в Черном море до 18 ноября.

Не так давно мы сообщали, что на территорию Одессы прибыл эсминец противовоздушной обороны Королевских военно-морских сил Великобритании HMS Dragon D35. Военный корабль зашел в морской порт ошвартовался в 16-м причале.

В открытом море британский корабль встретил катер ВМС Украины "Старобельск".

Напомним, в Украине может появиться военная база Великобритании.

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