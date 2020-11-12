Появилась информация, как будет курсировать общественный транспорт во время карантина выходного дня в Одессе и области

Уже с 14 ноября для всех одесситов и жителей области будут действовать ограничения карантина выходного дня, о которых заявило украинское правительство во время очередного заседания.

Согласно официальному постановлению Кабмина, данные ограничения продлятся до 30 ноября, передает Politeka.net

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, городской и междугородний транспорт будет курсировать в обычном режиме поскольку это критическая инфраструктура.

В тоже время министр инфраструктуры Владислав Криклий дополнил, что ограничения будут действовать по количеству сидячих мест, то есть запрещается брать стоячих пассажиров.

За соблюдением этого правила будет более тщательно следить патрульная полиция.

Напомним, 11 ноября Кабмин принял решение отменить зональное деление страны и ввести тотальный карантин - теперь все регионы входят в одну зону - "оранжевую". Соотвественно, и ограничения по всей стране действуют, как для этой зоны.

В частности, запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, проведение дискотек, работа после 22 часов до 7 часов кафе и ресторанов, плановая госпитализация в больницы.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."