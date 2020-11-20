Экс-депутат Одесского городского совета Олег Марков попал в руки московских правоохранителей после попытки продать золото скифов

Марков задержан по подозрению в контрабанде золота, которое принадлежало древним скифам, в отделении банка на территории комплекса «Москва-Сити» сотрудниками московского управления ФСБ совместно с полицейскими ЛОВД Москва-Белорусская, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в банке и должна была состояться сделка. У Маркова изъяли уникальные экспонаты на сотни тысяч евро: амфору, ожерелье, медальон с изображениями античных героев, золотые пластины в виде изображения оленя и льва.

По версии следствия, экс-депутат ввез эти сокровища в Россию, где и попытался продать.

Маркову суд должен избрать меру пресечения уже в четверг, 19 ноября. Сейчас продолжается поиск соучастников. Правоохранители предполагают, что контрабандный товар везли в Россию поездом, и у задержанного, вероятно, имеюся сообщники.

Украинский экс-депутат долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в Одессе в 2013 году. Он убежал в Россию, и РФ отказалась передавать его Киеву. Однако теперь ему грозит гораздо более серьезное обвинение.

Что касается золота скифов, то довольно большая его коллекция была вывезена из Крыма в Голландию в рамках экспозиции еще до оккупации. После того, как Россия захватила полуостров, голландская сторона отказалась возвращать сокровища, чтобы они не достались россиянам.

Есть предположения, что то золото было не единственным, найденным на территории Украины, и часть его осела в других городах.

Отметим, что Олег Марков – брат скандально известного Игоря Маркова, главы партии «Родина». На момент выборов находился с ним в конфликте, поэтому баллотировался в горсовет от ПР. После Революции Достоинства Игорь Марков также уехал в РФ.

Напомним, сбежавший в РФ экс-нардеп Марков описал "мучения" украинцев.

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