74-летняя пенсионерка умерла в Бобровице на Черниговщине после того, как ее выставили с пневмонией из больницы

О вопиющем случае рассказали журналисты телеканала NEWSone. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Пенсионерку Екатерину Ивановну увидели на лавочке неравнодушные люди. Ее трясло, она задыхалась и жаловалась на то, что у нее болят голова и легкие. В таком состоянии ее отправили домой из Бобровицкой больницы, где лечат пациентов с китайским вирусом.

По словам очевидцев, вещи пенсионерки выбросили через окно и нагрубили.

Дома женщина начала задыхаться, и ее снова забрала скорая. Однако лечить ее было уже поздно, и она умерла. При этом еще неделю назад в больнице говорили, что у нее нет ничего страшного.

«Ей вечером стало плохо. У нее болела голова, она не понимала, что с ней. У нее отказала полностью левая рука, она ни на что не реагировала. Приехала скорая, сказали: «Ничего страшного, бывает», – рассказали журналистам близкие люди пенсионерки.

Женщину отправили в отделение для больных с вирусом, не сделав ПЛР-тест. Позже взяли анализы, а в заключении написали, что тест негативный:

«Позвали к главному врачу, который четко сказал: «Мне поступил звонок из Чернигова. Я должен выписать ее, потому что мне сказали: «Пусть не занимает место для людей, которые в очень тяжелом состоянии»».

По словам женщины, которая находилась рядом со старушкой, все инфекционное отделение наблюдало за страданиями пенсионерки, но никто даже не вышел, хотя она час звонила в дверь.

«Человек умер от того, что его не долечили», – подчеркнула она.

Журналистам телеканала врачи объяснили, что в больнице люди в тяжелом и среднем состоянии, а Катерина Ивановна была «легкой степени тяжести».

После резонанса в СМИ в больнице пообещали во всем разобраться и провести служебное расследование.

Отреагировали на скандал и власти. Так, председатель Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко дала поручение Управлению здравоохранения ЧОГА провести служебную проверку.

С этой целью создали комиссию, которая выяснит обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке в больнице Бобровице. По результатам обещают принять «соответствующие решения».

Коваленко также обратилась в полицию области по проверке данного факта и информации в СМИ.

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