Парень окунулся в аквариум, не обращая внимания на посетителей магазина

В Херсоне молодой человек зашел в супермаркет "Сильпо", разделся до трусов и залез в аквариум с живой рыбой. Молодой человек был в плавках, очках и шапочке для плавания.

Это видно на видео, которое опубликовали в Facebook-группе"Херсон и окрестности. Новости круглосуточно". (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Свои вещи он оставил возле аквариума. С маской на подбородке парень быстро пробежался по торговому залу и забрался в емкость с рыбой, где окунулся несколько раз с головой. Потом довольный собой он выскочил из аквариума и побежал вытераться полотенцем.

Его ничуть не смутили взгляды посетителей, которые снимали его странный поступок на видео.

Пользователи сети попытались понять, зачем он это сделал. Многие предположили, что парень сделал это, ведь поспорил с кем-то. Другие же осудили такую выходку.

"Проспорил наверное", "Это все для интернета", "Рыбки в шоке", "Таким Психушка даже не поможет. Деградация!", "Я понимаю , что это прикол. Но это полный пи.... Не смешно. Неужели полная деградация", "Рыбки такого не заслужили", "Куда катимся...", "Куда охрана смотрит, ужас в продуктовом магазине", "Наверное хотел икру отложить".

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