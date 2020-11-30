Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

Госэкоинспекция рассчитала ущерб и предъявила претензию на сумму 1 миллион 153 тысячи гривен КП «Вилковский горводоканал», деятельность которого привела к загрязнению химикатами участка, размером 20 тысяч квадратных километров.

«В городе Вилково Килийского района Одесской области на земельном участке площадью 20 тысяч квадратных метров обнаружили загрязнения аммонием, нитратами, хлоридами, фосфором и сульфатами.

Экология известного украинского городка пострадала при эксплуатации свалки за отсутствия необходимых документов. Инспекция рассчитала ущерб и предъявила претензию КП «Вилковский горводоканал» на сумму 1 миллион 153 тысячи гривен», - заявил годове Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Кроме того, в течение прошлой недели инспекция выявила нарушения на еще одном одесском предприятии - ООО «Миллениум-2014».

"Также В Одесской области из-за повреждения канализационной трубы во время строительства жилого дома произошло загрязнение неочищенными сточными водами участка площадью 205 квадратных метров. ДЭИ рассчитала убытки и предъявила претензию ООО «Миллениум-2014» на сумму более 880 тысяч гривен», - добавил Андрей Малеванный.

В целом в период с 20 по 26 ноября Госэкоинспекция насчитала убытков, причиненных, окружающей среде на сумму 3 миллиона 220 тысяч гривен и предъявила претензий и исков на сумму 2 миллиона 482 тысячи гривен. За это время проведено 490 проверок и составлено 707 протоколов о нарушении экологического законодательства.