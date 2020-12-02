Одесская область снова оказалась в пятерке лидеров по количеству заболевших на коронавирус
По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Одесском регионе зафиксировано 1147 новых случаев заболевания, при этом от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 8 украинцев. Об этом сообщает Politeka.net, з ссылкой на пресс-центр Минздрава.
За все время пандемии в области умерли 593 человека, а выздоровели 9986. Сейчас болеют 36406 и еще у 47620 подозревают коронавирус. Всего в Одесской области за все время исследований обнаружено 49985 случаев коронавируса.
Напомним, что по состоянию на утро среды, 2 декабря, в Украине официально подтверждены 758 264 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 141– обнаружены за прошедшие сутки.
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От COVID-19 в стране умерли уже 12 717 человек (+169 за сутки), а 369 054пациента (+13 882 за сутки) полностью побороли болезнь.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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