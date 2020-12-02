Карантин выходного дня продолжать не будут, его заменят другими ограничениями
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабинет министров нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений и сообщит о новых правилах за 7 дней до их введения.
Как сообщает Politeka.net, об этом премьер-министр рассказал 2 декабря во время заседания правительства и уточнил, какие ограничения пока будут дествовать на территории Одессы и всей Украины.
При этом он уточнил, что правительство отказалось от карантина выходного дня в связи с положительной динамикой и ввело по всей Украине ограничения "оранжевой" зоны. Они будут действовать каждый день и в будни, и в выходные дни.
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"К концу карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6000 случаев заболевания меньше, чем это было прогнозируемо. Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию в больницах", - рассказал премьер.
Напомним, в "оранжевой" зоне предусмотрены ряд ограничений:
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек при условии, что 1 человек приходится на 10 кв. м площади здания;
- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
- ограничено плановые госпитализации. Исключение составляют помощь беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным, а также случаи, когда есть риск для жизни.
Запрещена работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв м помещения); детских лагерей; массовые собрания более 100 человек.
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