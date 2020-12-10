Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

Загрязнение акватории в Черноморскую нефтью, которое вероятно вызвано разливом с судна «Аметист», должны ликвидировать владелец судна - КП «Морская поисково-спасательная служба», а также Администрация морских портов Украины.

Госэкоинспекция обратилась к ним с соответствующим обязательством, пишет "Знай".

«Чтобы не допустить увеличения масштабов этой экологической катастрофы, ГЭИ Одесской области обязала Черноморскую филиал ГП «АМПУ» и балансодержателя «Аметиста» - Казенное предприятие «Морская поисково-спасательная служба» в оперативном порядке осуществить такие мероприятия:

провести ведомственное расследование по аварийному загрязнению акватории и сообщить о результатах Госэкоинспекции;

установить боновое ограждение вокруг места аварии для локализации разлив нефти;

полностью ликвидировать утечку нефтепродуктов с помощью биосорбентов;

обеспечить надлежащее хранение собранных нефтепродуктов, а любое обращение с ними проводить в присутствии инспектора ГЭИ», - проинформировал глава инспекции Андрей Малеваный.

Чиновник добавил, что инспекторы ГЭИ и дальше фиксируют загрязнение моря нефтепродуктами.

«По результатам последних лабораторных анализов, проведенных Госэкоинспекцией вблизи плавсредства, зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 3,4 раза! Их содержание в районе стоянки «Аметиста» составило 0,16 мг/дм3 (норма составляет 0,05 мг/дм3)», - отметил Андрей Малеваный.

Он также подчеркнул, что такие показатели угрожают экосистеме моря. Это приведет к уничтожению морских животных и птиц, многие из которых уже сейчас на грани вымирания.