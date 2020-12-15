С начала года в Одесской области существенно подорожали коммунальные услуги
Как сообщили в пресс-службе управления статистики ОГА, расценки увеличились на 14,3%.
Так, больше всего подорожал природный газ. За 11 месяцев его цена выросла на 63,7%. Кроме того, выросла цена на воду – на 18,2%, и на канализацию – на 16,9%. Подорожали и услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Они увеличились на 7,4%.
Пока что еще цены на отопление не подняли. Однако с 1 января в Одессе ждут повышения тарифа на 23%. Цена отопления для населения с НДС составит 1 813 гривен 94 копейки за гигакалорию. А без НДС будет равняться 1 511 гривнам и 62 копейкам, сообщили в управлении статистики.
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Ранее мы сообщали о том, что украинцам рассказали, как просто оплачивать коммунальные услуги через приложение Приват24.
Инструкция появилась на официальной странице Приватбанка в Facebook.
Так, государственный ПриватБанк опубликовал пошаговую инструкцию для украинцев относительно того, как быстро и без проблем оплачивать коммуналку в приложении Приват24.
Напомним, что тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки.
Как сообщала Politeka, новый тарифный удар для украинцев, цена на газ скакнула сразу на 23%: важное сообщение Кабмина.
Также Politeka писала, что изменение тарифов на коммуналку, важное заявление Минфина.