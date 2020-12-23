Одесситов хотят штрафовать за нарушение самоизоляции до 8500 гривен
Кабмин предлагает ввести административную ответственность за нарушение правил самоизоляции и штрафовать на сумму от 3400 до 8500 гривен.
Решение было принято на заседании правительства в среду, 23 декабря.
После того как законопроект передадут в Раду он примет окончательное решение.
Решение Кабмина вызвала бурную реакцию в соцсетях.
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Ранее мы сообщали, что на днях в южной части Великобритании обнаружили мутировавший вид коронавируса.
По данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов.
Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.
Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.
Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.