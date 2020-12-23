Одесситов хотят штрафовать за нарушение самоизоляции до 8500 гривен



Кабмин предлагает ввести административную ответственность за нарушение правил самоизоляции и штрафовать на сумму от 3400 до 8500 гривен.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 23 декабря.

После того как законопроект передадут в Раду он примет окончательное решение.

Решение Кабмина вызвала бурную реакцию в соцсетях.



"А мне интересно:покупка продуктов во время локдауна. (Будут ли работать магазины и как туда добраться без штрафа)??? А ещё за какие шишы покупать продукты, если без работы нет и зарплаты. Второе. Работа медучреждений. Как медработникам добираться до рабочих мест? И как доказать что являешься сотрудником такого учреждения? У меня вопрос. Как определить, что я не контактировала с инфицированным человеком или не ожидаю результатов анализа? Штамп на лоб будут ставить?", - писали пользователи сети. Ранее мы сообщали, что на днях в южной части Великобритании обнаружили мутировавший вид коронавируса. По данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов. Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах. Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка. Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.