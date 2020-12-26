Страшная авария произошла на трассе Одесса-Киев
ДТП произошло днем в субботу, 26 декабря. Об этом сообщают одесситы в социальных сетях.
Как стало известно, на трассе микроавтобус Ford Transit на большой скорости влетел в заднюю часть фуры. Очевидцы предполагают, что водитель микроавтобуса не соблюдал безопасную дистанцию, что и послужило причиной аварии.
В результате столкновения с фурой микроавтобус разорвало на части, о чем свидетельствуют кадры очевидцев. Так, на видео можно заметить, что левая часть машины полностью оторвана от правой.
«Трасса Одесса-Киев. Будьте внимательны на дорогах», - призывает автор видео с места аварии.
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В свою очередь, в пресс-службе управления патрульной полиции рассказали, что водитель фуры остановился в правой полосе, выставив знак аварийной остановки. В свою очередь, водитель микроавтобуса не перешел на безопасную скорость и не справился с управлением.
По официальным данным, в результате аварии жертв или пострадавших не было
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла серьезная авария с пятью машинами.
Масштабная авария случилась в ночь на пятницу, 25 декабря. ДТП с участием сразу пяти транспортных средств произошло на Голосеевском проспекте.
Автомобильное движение в сторону центра города от ВДНХ было перекрыто.
Напомним, жуткая авария заблокировала движение на трассе Киев-Харьков, объезд только по встречке: кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, в Харькове внедорожник влетел в остановку, первые детали и кадры: есть пострадавшие.
Также Politeka писала, что масштабное ДТП парализовало движение в Киеве, что известно о пострадавших: "Сразу пять...", фото с места.