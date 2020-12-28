В Украине произошла девятая трансплантация сердца за год

Как передает Politeka.net, об успешной операции рассказал львовский врач Олег Самчук на своей страничке в Facebook.

Сердце получил 30-летний мужчина из Мукачево. Его собственное сердце после пневмонии было в критичном состоянии. За последний год оно останавливалось шесть раз.



"Донором для него стала 42-летняя львовянка. После того как ее мозг умер, мама, муж и сын согласились на донорство, чтобы сердце родной человек продолжил драться. Огромное спасибо всем, кто был задействован в операции, особенно коллегам из Киева. И самая большая наша благодарность семье донора. Это решение далось им непросто, но им они подарили шанс на жизнь молодому человеку и папе двух маленьких детей. ", - сообщил врач.

Украинцы выразили искренние соболезнования семье донора и поблагодарили их за такой поступок.

"Господь вдохновил родных на согласие, чтобы сердечко продолжило жить. Низкий поклон врачам и семьям", "Нету слов ... Слава Богу и всем причастным!", "Меня гордость распирает !!! Низкий поклон таким Врачам! Молодцы!", "Вы лучшие!!! Не хватает слов, чтобы выразить благодарность и эмоции от увиденного! Спасена еще одна жизнь", - писали украинцы под постом.

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