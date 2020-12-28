Коронавирус в Украине может быть остановлен лишь одним способом

Украинский врач Сергей Кравченко рассказал на телеканале Апостроф TV о двух путях преодоления пандемии, а также назвал процент населения, который должен переболеть.

Кравченко подчеркивает, что вакцинация, является приоритетным методом формирования коллективного иммунитета от вируса.

По его словам, коронавирус в Украине может быть остановлен коллективным иммунитетом. Для получения такого иммунитета есть два пути: в первом население болеет естественно, а во втором - защита от болезни приобретается при помощи вакцинации.

"Для того, чтобы мы повлияли на интенсивность распространения болезни, которая является основным показателем, надо на первом этапе иметь треть населения с иммунитетом. Для того, чтобы преодолеть пандемию в целом, нам надо иметь, как минимум, две трети населения с соответствующим иммунитетом. Лучше, чтобы это было более 70%", - отметил Кравченко.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждено 1 030 374 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 849 человек (+75 за сутки), а 665 729 пациентов (+7 191 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.