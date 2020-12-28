Ей грозит от 8 до 15 лет

39-летняя жительница Кривого Рога продала свою новорожденную дочь для эксплуатации в попрошайничестве

Женщина передала ребенка за деньги 38-летней киевлянке, обоим теперь грозит до 15 лет тюрьмы. Девочку, которой на этот момент исполнилось больше года, поместили в дом ребенка в Кропивницком.

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции в Днепропетровской области.

В полицию Днепропетровской области обратились работники социального центра. Они рассказали, что во время обращения к ним женщины, которая не имела постоянного места жительства и пыталась оформить документы на социальные выплаты, они обнаружили ряд неточностей в ее документах.

Во время проверки правоохранители установили, что беременная жительница Кривого Рога решила избавиться от ребенка и передать его жительнице Киева за кругленькую сумму. Чтобы избежать проблем с законной регистрацией ребенка, она использовала для оформления в роддом анкетные данные своей сообщницы.

"С фальшивым документом беременную доставили в роддом, где 10 мая 2019 она родила девочку. На следующий день женщина покинула медицинское учреждение и по договоренности сразу передала младенца сообщнице, фамилию которой в соответствии с поддельным документом имел ребенок", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что родная мать девочки – гражданка Молдовы, ранее судимая в Украине за кражи, грабежи и хранение наркотиков. На территории нашей страны она проживала без регистрации. Кроме девочки, имеет еще троих детей – 4-х, 10 и 19 лет. За торговлю ребенком подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, но это еще немного за такой жестокий поступок для женщины, у которой вместо сердца камень.



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