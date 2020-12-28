Медики скорой помощи пытались реанимировать женщину, но травмы оказались несовместимыми с жизнью

Так, в Веселовском районе Запорожской области 29-летний водитель ВАЗ-21099, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил велосипедистку.

Об этом сообщили в Национальной полиции Запорожской области.

В частности, местный житель не справился с управлением авто, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на велосипедистку, которая двигалась навстречу.

В результате аварии 52-летняя велосипедистка скончалась в муках на месте ДТП. Шансов выжить у нее не было. По словам медиков, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.