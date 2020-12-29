В Днепре мужчина скончался прямо на пороге больницы

Как передает Politeka.net, об этом сообщили местные жители в Facebook-сообществе "Новокодацкий Соседи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Судя по опубликованным кадрам, рядом с мужчиной находились несколько медиков, которым не удалось спасти потерпевшего.

"Возле 5 больницы мужчине стало плохо, пытался откачать прохожий, пока врачи просто бегали вокруг, но неудачно, человек умер", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинка скончалась возле больницы. Согласно с данными, 63-летняя женщина скончалась прямо перед входом в медучреждение.











