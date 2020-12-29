В Днепре мужчина скончался прямо на пороге больницы
Как передает Politeka.net, об этом сообщили местные жители в Facebook-сообществе "Новокодацкий Соседи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Судя по опубликованным кадрам, рядом с мужчиной находились несколько медиков, которым не удалось спасти потерпевшего.
"Возле 5 больницы мужчине стало плохо, пытался откачать прохожий, пока врачи просто бегали вокруг, но неудачно, человек умер", - говорится в сообщении.
Отшитый "Холостячкой" Тригубенко раскрыл правду о Мишиной и Эллерте: «У них есть…»
Трагедия в "Укрзализныце", вагон с людьми выгорел дотла: подробности и кадры ЧП
Беда с ребенком "танцующего миллионера", понадобилась целая команда медиков: "Не надо рожать, когда..."
Жена Олега Винника вышла из тени мужа и свела с ума точеной фигурой в латексе: "Цветок Таюне"
Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.