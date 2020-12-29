В Днепре мужчина скончался прямо на пороге больницы

Как передает Politeka.net, об этом сообщили местные жители в Facebook-сообществе "Новокодацкий Соседи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Судя по опубликованным кадрам, рядом с мужчиной находились несколько медиков, которым не удалось спасти потерпевшего.

"Возле 5 больницы мужчине стало плохо, пытался откачать прохожий, пока врачи просто бегали вокруг, но неудачно, человек умер", - говорится в сообщении.


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Ранее мы сообщали, что украинка скончалась возле больницы.

коронавирус, больница, скорая помощь

Согласно с данными, 63-летняя женщина скончалась прямо перед входом в медучреждение.

Погибшая была задекларирована у частного семейного врача и проходила лечение, а на ее рентгеновском снимке были обнаружены признаки бронхита.

Также она сообщила, что семейный врач обзвонила все медицинские учреждения, которые подходили для госпитализации, в поисках свободного места, но их не было.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.