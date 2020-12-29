Во Львовской области столкнулись легковое авто, грузовик и автобус

ДТП произошло вечером 28 декабря в одном из сел Жовковского района. Копы выяснили, что водитель автомобиля Ford Fiesta, 30-летний житель Червонограда, столкнулся с грузовиком "Урал" под управлением 55-летнего жителя района, который двигался перед ним.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

От удара легковушка выехала на "встречку", где врезалась в маршрутный автобус БАЗ.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия. Еще двое пассажиров автобуса в возрасте 20 и 21 год получили телесные повреждения. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

Судя по снимкам, от одной из машин практически ничего не осталось: на асфальте можно заметить лишь груду метала и куски арматуры. Авто, после столкновения с автобусом, действительно выглядит, как после мясорубки.

Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.