Острая фаза пандемии коронавируса в Украине завершится еще не скоро

Такую точку зрения в эфире канала "Украина 24" озвучил глава национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

По его прогнозам, как минимум до конца 2021 года не стоит ждать завершения роста пандемии коронавируса, поэтому расслабляться еще рано.

Он пояснил, что ситуация с коронавирусом может немного стабилизироваться только летом 2021 года.

"Можно летом ожидать улучшения ситуации с COVID-19. Мы это чувствовали летом 2020 года. Но, по прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии будет длиться все же до конца 2021-го", – отметил он.

По его словам, это не означает, что летом 2021 года мы вернемся в привычный ритм жизни. Также эксперт сообщил, когда же мы сможем называть COVID-19 сезонной инфекцией.

"До коллективного иммунитета очень далеко. Часть населения будет вакцинирована и таким образом получит иммунитет. То есть когда мы говорим, что COVID-19 станет сезонной инфекцией, должен пройти еще год, то есть до конца 2021, мы говорим о острой фазе пандемии", - заявил Лапий.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 29 декабря, в Украине официально подтверждено 1 037 362 случая коронавирусной инфекции. Из них 6988 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 2,6 тысячи больше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умер уже 18 081 человек (+232 за сутки), а 681 835 пациентов (+16 106 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.