44-летняя львовянка Наталья Чирич дважды подхватила вирус несмотря на принятые меры безопасности

Женщина рассказала в интервью Тvoemisto.tv о нетипичных симптомах повторного заражения коронавирусом, в частности о сильных болях в спине и голове, потере зрения и снижении артериального давления.

Первый раз Наталья подхватила вирус летом, хотя пыталась соблюдать дистанцию, носила маску, но все равно не убереглась.

Повторно львовянка подхватила инфекцию от мужа. У того в течение трех дней была высокая температура, ПЦР-тест дал положительный результат.

При прослушивании врач отметила у пациентки затрудненное дыхание, назначила ПЦР-тест. Тот подтвердил коронавирусную болезнь.

Впоследствии у женщины ухудшилось зрение, а в первые дни сильно снижалось артериальное давление, болели глаза, был заложен нос и уши, шумело в голове. При этом температура тела оставалась нормальной.

"Мне было плохо до слез", – вспоминает она.

Следующей в семье инфицировалась 11-летняя дочь. У нее наблюдалась повышенная температура в течение трех дней, позже остались слабость и ломота в теле.

А вот 19-летний сын не заболел – его изолировали в квартире. Однако женщина считает, что он перенес COVID-19 еще в марте, когда вернулся из Польши с учебы. Тогда у него была высокая температура и сильные головные боли.

Чирич подчеркнула, что не понимает беспечности людей, которые не хотят соблюдать правила карантина, ведь опасная инфекция никуда не исчезла.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.