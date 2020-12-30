Эксперт оценил шанс снижения распространения пандемии



Что ждет украинцев в следующем году рассказал иммунолог Федор Лапий в эфире телеканала "Украина 24".



По словам специалиста, пандемия может утихнуть уже летом следующего года, но радоваться пока рано.



"Мы это чувствовали летом 2020 года. Но, по прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии будет длиться все же до конца 2021 года. Но это не значит, что не будут ослабляться карантинные мероприятия и жизнь не будет возвращаться к более привычному ритму", - пояснил иммунолог.

Лапий также отметил, что должно пройти время до того момента, когда "китайский" вирус можно будет называть сезонной болезнью.

"Иммунитет у части населения Земли будет формироваться из-за болезни, но до коллективного иммунитета очень далеко. Часть населения будет вакцинирована и таким образом получит иммунитет. То есть когда мы говорим, что COVID-19 станет сезонной инфекцией, должен пройти еще год, то есть до конца 2021 мы говорим об острой фазе пандемии", - пояснил эксперт.

В то же время в ВОЗ считаю, что существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.

Отметим, что за все время пандемии в Украине было подтверждено 1 045 348 заболевших коронавирусом: из них 18 324 умерли и 698 190 выздоровели.



Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.