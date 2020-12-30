С украинцами поделились хорошей новостью о том, что число заболевших в стране уменьшается

Плюс в том, что уменьшается количество пациентов, у которых мы диагностируем COVID. Правда количество госпитализаций по-прежнему остается значительное, и оно "скачет". При этом такой показатель нестабильный - то больше, то меньше. Поэтому говорить, что все хорошо, пока что рано.

Глава Львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий заявил об этом на своей странице в Facebook.

Позитивные новости есть и в другом. В частности, он зашел в аптеку, и обнаружил, что большинство препаратов, которыми лечат последствия COVID-19, там есть.

"Это уже радует. Потому что люди могут пойти и уже больше не бегать по десяти аптекам, искать, как было месяц-два назад", - добавил он.

Еще из позитивных новостей Жиравецкий выделил, что Украина уже прошел пик второй волны коронавируса, а возможно это уже спад. Он также порекомендовал на новогодние праздники избегать большого скопления людей. По его словам, у 25-30% украинцев есть много шансов вообще не заболеть коронавирусом.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 30 декабря, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заразилось 7 986 человек. Всего в стране зафиксировали 1 045 348 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.

От болезни в стране умерли уже 18 324 человека (+243 за сутки). Однако с начала пандемии выздоровело рекордное количество человек – 16 355 (всего 698 190).

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.