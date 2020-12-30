Мужчине ампутировали ногу из-за осложнения, которое вызвал "китайский" вирус

Подробности случившегося сообщило британское издание Daily Mail.



56-летний житель города Борнмут переболел китайским вирусом и собрался вернуть форму после пребывания на самоизоляции, но почувствовал проблемы с правой ногой.



Он обратился к медикам, которые посоветовали ему принимать обезболивающие, но состояние только ухудшалось.

Мужчине назначили КТ, на котором выявили 15-сантиметровый тромб в верхней части бедра.

Хирурги незамедлительно провели операцию по удалению тромба, но несколько дней спустя пальцы и подъем свода стопы правой ноги пациента начали чернеть - его нога начала отмирать.

Врачи приняли решение ампутировать ногу пациента.

Мужчина поделился, что он сможет ходить с помощью протеза уже через месяц, и добавил, что до заболевания коронавирусом он был абсолютно здоров.



Отметим, что за все время пандемии в Украине было подтверждено 1 045 348 заболевших коронавирусом: из них 18 324 умерли и 698 190 выздоровели.



Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.